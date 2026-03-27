Durch Kontakte hat Schrotthändler Fred Bauhaus von einem guten Geschäft mitbe-kommen: Ein heiß begehrter Jeep CJ7 von 1982 steht zum Verkauf. 5.000 Euro soll der Kult-Offroader kosten. Ein echtes Schnäppchen. Ein gutes Modell kann schnell mal bis zu 23.000 Euro wert sein. Der Haken an der Sache: Der Scheunenfund ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Aber Fred will das Auto kaufen, fehlende Teile besorgen und es wieder fahrbereit machen. Und dann: Gewinnbringend ver-kaufen. Allerdings steht da noch viel Arbeit vor den Schrotties. Schafft es Fred mit seinem Team den Jeep so auf Vordermann zu bringen, dass für ihn noch genügend Kohle übrigbleibt?