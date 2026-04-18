Seit über 16 Jahren steht ein vergessener, vollkommen vermooster und runtergerkommener Ford Granada in der hintersten Ecke auf Freds Schrottplatz. Doch es herrscht Platznot. Fred braucht Fläche um neue Schrottautos zu stapeln. Sprich, der Granada muss weg. Doch für die Schrottpresse ist der Youngtimer eigentlich zu schade. Vielleicht kann Fred den alten Ford ja irgendwie verkaufen.