Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen versteigert einmal im Monat rund 150 Fahrzeuge. Dabei kommen in Düsseldorf Behördenfahrzeuge und sichergestellte oder beschlagnahmte Vehikel aller Landesdienststellen unter den Hammer. Der Duisburger Schrottplatzhändler Alfred Bauhaus, genannt Fred, will auf der Auktion das eine oder andere Schnäppchen ergattern. Im Schlepptau hat das Ruhrpott-Urgestein seinen Neffen Frederik Peggy Prager. Ob die beiden Autokenner tatsächlich fündig werden?