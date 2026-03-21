Einer der Mega-Elektro-Trends: Seinen altgedienten Benziner zum E-Mobil umbauen. Egal ob Buick oder Käfer, mit Elektroantrieb wird der Oldie zum geräuschlosen Spaßmobil. Ob das auch Altblech-Experte und V8-Fan Det Müller gefällt? Er checkt die abgefahrensten Old- und Youngtimer mit Elektromotor! Mit dabei: ein VW Käfer von 1984, ein 1953er Buick und ein Messerschmitt-Kabinenroller aus dem Jahr 1955. Wie viel Spaß machen die Elektro-Oldies? Wie alltagstauglich sind sie? Und was muss man dafür investieren? Welcher Elektro-Klassiker bekommt den Goldenen Stecker?