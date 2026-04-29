GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Martin Gerstenberg wollen wissen: Elektro oder Diesel? Welche Antriebstechnologie ist besser? Die beiden liefern sich einen Energie-Spar-Wettkampf! Matthias fährt im E-Auto Nissan Leaf und Martin setzt mit dem VW Golf 1.6 TDI auf den guten alten Diesel. Wer schafft die 250 Kilometer auf Autobahn und über Landstraßen von Darmstadt nach Köln als erster? Vor allem aber, schafft es überhaupt einer. Beide starten mit zwölf Euro im Tank beziehungsweise im Akku. Da wird aus dem Kampf gegen die Uhr schnell ein Kampf gegen das Stehenbleiben.