Matthias Malmedie und Niki Schellle vollziehen den ultimativen Test: Elektro gegen Diesel. Wer kommt mit einem Budget von 30 Euro eher oder überhaupt ans Ziel an. 475 Kilometer bis zum Sachsenring sind zu absolvieren. Der Sieger darf mit einem Lamborghini über die Rennstrecke prügeln. Beide kämpfen mit dem Verbrauch und es scheint lange so zu sein, dass beide nicht das Ziel erreichen können. Selbst die schweißtreibende Nichtbenutzung der Klimaanlage bringt die beiden ans Limit. Wer von den beiden wird das Rennen machen und am Ende im Lamborghini sitzen?