Urlaubszeit - Reisezeit: Raststätten an der Autobahn und nahe gelegene Autohöfe werden auf den gängigen Reiserouten nach wie vor am liebsten angesteuert, wenn Deutschland in Urlaub fährt - egal ob für die kurze Toilettenpause oder den Snack zwischendurch. Doch was taugen sie? Martin Gerstenberg startet den großen ?GRIP-Raststätten-Test? und checkt das Angebot in Sachen Gastronomie und vor allem die Sauberkeit. Welche Auswahl und Qualität bieten die Restaurants? Wie sauber sind die Toilettenanlagen wirklich? Mit versteckter Kamera gehen Martin und das GRIP-Team zur Ferienzeit auf Spurensuche.