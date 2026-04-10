Sie sind eines der ältesten Freilufttheater Deutschlands: Die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen. 2026 gehen die Festspiele in ihre 78. Saison. 50.000 Theaterfans finden jedes Jahr ihren Weg an die Romantische Straße. Ab dem 09.Mai startet das diesjährige Programm. Aktuell wird für die große Premiere geprobt und gebaut. Wir haben für Sie in der heißen Phase mal hinter die Kulissen geschaut – sprichwörtlich.