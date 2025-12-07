Porsche gegen Mercedes-AMG - das Duell der viertürigen Dampfhammer-Coupés! Das AMG GT 63 S 4MATIC 4-Türer Coupé mit 639 PS ist der Alleskönner und der stärkste Mercedes, den man aktuell kaufen kann. Er tritt gegen das Hightech-Schlachtschiff mit Hybrid-Antrieb, den Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid mit 680 PS an. GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann und Luxusautohändler Hamid Mossadegh testen Performance, Handling sowie Design und Image. Auf der Rennstrecke müssen beide schließlich noch gegen den 625 PS starken BMW M5 Competition ran, einer echten Benchmark für Limousinen mit Racing-Genen.
Reise Powerlimousinen im Vergleich (Folge 474)
red 06.12.2025 - 23:34 Uhr