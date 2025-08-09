GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Playmate März 2011 Dominique Regatschnig testen den Neuen aus Zuffenhausen: das Porsche Carrera S Cabrio mit Porsche-Doppelkupplungsgetriebe. 3,8 Liter Boxer mit 400 PS. Unerwartet genügsam ist der Verbrauch mit nur 8,9 Litern auf 100 Kilometer. Gewohnt zügig ist die Beschleunigung. Von Null auf Hundert kommt der 911er in 4,5 Sekunden. Keine Überraschung dagegen gibt es beim Preis. Los geht es bei gut 118.000 Euro.
Reise Porsche 911 Cabrio (Folge 183)
red 08.08.2025 - 22:34 Uhr