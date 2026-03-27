Die Fans wurden erhört: In den neuen Varianten des Porsche 718 tobt wieder ein 6 Zylinder Saugmotor - und was für einer! Satte 420 PS leistet der drehgeile Boxer mit vier Litern Hubraum, der in Cayman GT4 und im Spyder steckt. Das reicht, um beide Sportwagen in 4,4 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Spitze: über 300! In den schottischen Highlands und auf der kleinen, aber feinen Rennstrecke von Knockhill will GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie wissen, welcher Porsche mehr überzeugt. Dabei geht es um Sportlichkeit, Optik und Sound. Für die Königsdiszip-lin - die schnelle Runde auf dem Track - klemmt sich Rallye-Ikone Walter Röhrl hinters Steuer. Welcher 718 ist schneller - Coupé oder Cabrio? Die Autos liegen nicht nur bei den Fahrleistungen eng beieinander, sondern auch beim Preis: Mit rund 96.000 Euro ist der Cayman GT4 nur knapp 3.000 Euro teurer als der Spyder.