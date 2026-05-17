Tag 2 von The Gralloch 2026 begann im Galloway Forest Park vor tausenden Zuschauern. Lukas Pöstlberger (AUT) und Geerike Schreurs (NED) sicherten sich heute den Sieg beim Rennen der Gravelking UCI Gravel World Series auf den Schotterpisten und Waldwegen Schottlands. Schreurs schrieb dabei Geschichte und wurde zur ersten Fahrerin, die The Gralloch zweimal gewinnen konnte, während Pöstlberger mit seinem ersten Titel bei The Gralloch seine starke Form der vergangenen Wochen bestätigte. Kühle Bedingungen und schnelle Strecken sorgten in beiden Rennen für ein hohes Tempo und aggressive Renngestaltung. Ein international stark besetztes Starterfeld mit Fahrerinnen und Fahrern aus Europa, Großbritannien und Nordamerika stellte sich einer der anspruchsvollsten Strecken im Kalender der Gravelking UCI Gravel World Series. Gleichzeitig gingen tausende weitere Teilnehmende in den verschiedenen Altersklassen auf derselben Strecke an den Start.