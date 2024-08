Ein starker Malojawind hat am 3. Tag bei den den iQFOiL U23 Weltmeisterschaften in Silvaplana (SUI) für perfekte Wettkampfbedingungen gesorgt. Nach 5 Durchgängen liegt Maya Gysler aus Norwegen mit einem Sieg und konstanten Top-3-Platzierungen in Führung. Direkt hinter ihr liegen Tamar Steinberg und Daniela Peleg aus Israel. Andy Brown aus Großbritannien gewann 3 von 5 Rennen und kletterte damit auf den ersten Platz. Dicht gefolgt von Leonardo Tomasi aus Italien und Joost Vink aus den Niederlanden, aber die Top 10 sind alle in Schlagdistanz und halten den Wettbewerb spannend.