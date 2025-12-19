Der Concours d'Elegance in Pebble Beach in Kalifornien ist einer der renommiertesten Schönheitswettbewerbe für klassische Autos weltweit. Nur wenige Kilometer von Pepple Beach entfernt gibt es einen ganz ähnlichen Wettbewerb, den Concours d'Lemons. Allerdings geht es hier nicht um Chrom, Glanz und Glamour, sondern um die hässlichsten Autos der Welt. Teilweise selbst zusammengeschraubt, merkwürdig aufgehübscht oder einfach als Unfallwagen irgendwie wieder fahrbar gemacht.