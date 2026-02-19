Die drei bayerischen Verkehrsflughäfen Nürnberg, München und Memmingen verzeichnen für das Jahr 2025 mehr Flugbewegungen und ein erhöhtes Passagieraufkommen. Das zeigen aktuelle Zahlen des bayerischen Landesamts für Statistik. Über 391.000 Starts und Landungen wurden registriert, 51,5 Millionen Passagiere wurden befördert – das sind 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Flughafen Nürnberg hat bereits vor einigen Tagen ein Rekordjahr für 2025 vermeldet. Hier gab es fast 35.800 Flugbewegungen und knapp 4.5 Millionen Passagiere stiegen ein und aus.