Viele Interessierte fragen sich im Laufe des Lebens, ob sie eigentlich das Zeug dazu hätten, bei der Bundespolizei zu arbeiten. Junge Leute zwischen 15 und 20 Jahren konnten das am Donnerstag in Ratzeburg für sich herausfinden. Bei der Panther Challenge, dem wahrscheinlich härtesten Schülercamp Deutschlands, stellen sich pro Bundespolizeiabteilung 100 Schüler:innen drei Tage lang den unterschiedlichsten Herausforderungen. Neben aufregenden Einsatztrainings, anstrengenden Sport-Challenges und herausfordernden Teamaufgaben, erhalten sie auch Einblick in den Alltag der Bundespolizei.