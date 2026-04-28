Die Emilia Romagna ist bekannt als Heimat des Parmaschinkens, des Balsamicoessigs und des Parmesankäses. Doch in dieser Region haben auch weltberühmte Sportwagenschmieden wie Ferrari, Lamborghini, De Tomaso und Maserati ihren Sitz. Wenige Kilometer von Modena entfernt stehen die heiligen Hallen der bedeutendsten Maserati-Sammlung weltweit: die Collezione Panini. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie erhält exklusiv den Zutritt zu den krassesten und seltensten Chromjuwelen des italienischen Edelsportwagen-Herstellers.