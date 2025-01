Die LAAX OPEN 2025 presented by Zalando finden vom 14. bis 18. Januar statt. Weltmeister, Olympiasieger, X-Games-Gewinner und ehemalige LAAX OPEN-Champions kämpfen um die begehrten Titel. In diesem Jahr findet dieses weltbekannte Freestyle-Event zum 10. Mal in Folge statt. Der Freitag war ein Tag mit perfekten Bedingungen für das Freeski-Slopestyle-Finale. Der 24-jährige Birk Ruud (NOR), amtierender Big Air Olympiasieger und Slopestyle Weltmeister 2023, legte im Finale einen perfekten zweiten Lauf hin und konnte seinen LAAX OPEN Titel von 2024 verteidigen. Bei den Damen sicherte sich die 21-jährige Eileen Gu (CHN), zweifache Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, ihren ersten LAAX OPEN-Sieg überhaupt! Bei den LAAX OPEN 2025 presented by Zalando (official FIS World Cup) kommt die Creme de la Creme im Freestyle Snowboarden und Freeski zusammen. Europas wichtigster Snowboard-Freestyle-Event findet zum 10. Mal in Folge am Crap Sogn Gion auf 2.252m.ü.M. statt und umfasst die Disziplinen Snowboard (Slopestyle & Halfpipe) sowie Freeski (Slopestyle). Das Ganze vor der Bergstation, die wie ein galaktisches Raumschiff aussieht. Insgesamt sind 210.000 CHF Preisgeld für die Besten des Teilnehmerfeldes bereit - unter ihnen sind Olympiasieger, Weltmeister*innen, Newcomer – etwa 300 Rider aus 25 Ländern.