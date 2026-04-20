Faszination Oldtimer ist das Credo auf der Classic Expo - der Oldtimer-Auktion in Salzburg in Österreich. Ganz unter dem Motto ?Automobilgeschichte aus den ver-schiedensten Jahrzenten? gibt es nicht nur Autos zu bestaunen, sondern die Blech-Juwelen können auch noch gekauft -beziehungsweise ersteigert werden. Hier kommen 99 echte Klassiker unter den Hammer mit Werten zwischen 9000 Euro und 420.000 Euro. Vom 4X4 Fiat Panda über einen 74? VW T1 bis hin zum ultracoolen Feuerwehr-Truck aus den USA ist alles dabei.