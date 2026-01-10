Die Oldtema in Erfurt zieht jedes Jahr tausende Fans von Fahrzeugen aus der ehemaligen DDR an. Auch Rainer und Manfred, zwei passionierte Trabi-Sammler aus dem Ruhrpott, machen sich auf in den Osten, um auf dem großen Oldtimer- und Teilemarkt nach begehrten Ersatzteilen zu suchen. Zur gleichen Zeit stöbert Zweiradfan Manfred Thiel nach Anbauteilen für seine Simson Schwalbe. Denn egal, ob zwei oder vier Räder: In Erfurt gibt es (fast) alles, was das Sammler-Herz begehrt. Ob die Schnäppchenjäger tatsächlich mit passender Teile-Beute nach Hause gehen?