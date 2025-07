Ein paar ihrer Art gibt es schon – doch allgemein sind sie doch eher noch eine Seltenheit. Die Rede ist von inklusiven Stadtführern. Informationen über Städte, in leichter Sprache und möglichst barrierefrei. In Nürnberg ist ein so etwa nach vier Jahren Arbeit jetzt Realität geworden. St. Klara in Nürnberg - ein Bau aus dem Mittelalter, über den es viel zu erzählen gibt. Das vermitteln Barbara Reiser und Claudio Ettl bei Führungen - aber neuerdings auch auf ein paar Seiten des neuen inklusiven Stadtführers. Er wurde von der Akademie des Caritas-Pirckheimer-Haus ins Leben gerufen.