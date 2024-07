Norovirus am Gardasee: Hunderte Menschen im Krankenhaus

Am italienischen Gardasee sind hunderte Urlaubende und Einheimische vom Ausbruch des Norovirus betroffen. Rund um die Gemeinde Torri del Benaco am östlichen Ufer wurden mehr als 900 Fälle an Magen-Darm-Erkrankungen registriert — mindestens 300 Menschen kamen mit Symptomen wie Erbrechen, Übelkeit, Bauchkrämpfen und Fieber ins Krankenhaus. Vermutet wird, dass sich das Virus über das Trinkwasser verbreitete. Inzwischen hat die Ortsverwaltung eine Verordnung erlassen, wonach kein Leitungswasser mehr getrunken werden darf.