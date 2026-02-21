Für die einen sind es nur schnöde Landmaschinen, für die anderen High-Tech-Vehikel mit richtig Dampf. GRIP-Testfahrer Niki Schelle darf einen Traktor mit fast 700 PS bewegen - mehr als ein Ferrari Enzo! Sein Name: Case Quadtrac, der stärkste Traktor der Welt! Nur: Kann man mit dem Riesending mit seinen dicken Raupenketten auch mal zum Supermarkt fahren? Und was zieht der potente Über-Trecker denn nun wirklich weg?