Aus Bauschutt neue Materialien für Gebäude gewinnen oder Programme für autonomes Fahren entwickeln: Das sind nur zwei Projekte, an denen die Forscherinnen und Forscher im Ohm Innovation Lab arbeiten. Acht Jahre wurde auf AEG im Nürnberger Westen geplant und gebaut. Am Freitag wird das Gebäude offiziell eröffnet. Wir haben schon vor dem offiziellen Start einen Blick hinter die Kulissen geworfen.