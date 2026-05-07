Ein Audi-Kleinwagen aus Neckarsulm, der – rein auf die Verkaufszahlen geschaut – einst ein Flop war, genießt mittlerweile Kultstatus. Nun nutzt die VW-Tochter dessen Namen und Formensprache für ein neues E-Auto. Voraussichtlich wird es den A2 E-Tron mit Heckantrieb, zwei Batteriegrößen und drei oder vier Leistungsstufen geben. Hier kursieren Werte von 170 PS in der Basisversion bis 286 PS im Topmodell. Techniker berichten davon, dass selbst in der Basisversion eine Reichweite von 450 bis 500 Kilometern angepeilt wird. Der künftige Elektro-Audi wird wie andere Modelle des Konzern die Plattform MEB+ nutzen, also eine weiterentwickelte Version des Modularen Elektro-Baukastens (MEB). Erwartet wird, dass die bisher maximale Ladeleistung von 175 kW auf um die 200 kW erhöht wird, um die Standzeiten an der Ladesäule zu verkürzen.