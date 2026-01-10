Kaum einer wird sich bei den 610 PS, die der Audi R8 V10 plus bereitstellt, über mangelnde Leistung beklagen. Trotzdem ist es der kleinen, aber feinen Edelschmiede MTM in Wettstetten bei Ingolstadt nicht genug. Deshalb verpassen sie dem Zehnzylinder-Saugmotor einen Kompressor. Auf diese Weise zwangsbeatmet, drückt der R8 nun unglaubliche 802 PS. Und das bei einer eher zahmen Optik, bei der man kaum auf die immense Power tippen würde. Ein klarer Fall für GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie. Er will wissen: Ist das der extremste Audi R8 weit und breit? Um das herauszufinden, tritt er in dem MTM gegen einen ebenfalls getunten Nissan GT-R mit über 700 PS an. Außerdem dürfen in dem Über-R8 zwei Fahranfänger Platz nehmen. Können sie die Power ansatzweise beherrschen? Und schließlich fühlt die Tuninggemeinde dem R8 aufs Blech: Ob er die Audi-Freaks überzeugen kann?