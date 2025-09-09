Jetzt wird's richtig krass. Was hat der neue Bentley Bentayga im Gelände drauf? GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie checkt den 200.000 Euro teuren Edel-SUV in der Wüste von Dubai. Er will mit dem Bentley eine berüchtigte Mega-Düne hochklettern. Eine Challenge, an der sogar reinrassige Geländewagen scheitern. Ist der Bentley wirklich offroad-tauglich oder geht der Allrad hier unter? Um das herauszufinden ist Matthias mit dem einheimischen Wüsten-Profi Marshall Shein verabredet.