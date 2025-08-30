Der überarbeitete Mercedes-AMG A 45 4matic ist buchstäblich der neue Stern am Kompakt-Himmel: 381 Turbo-PS, garniert mit traktionsstarkem Allradantrieb. Klar, dass sich GRIP-Moderatorin Cyndie Allemann das nicht entgehen lässt. Wie performt der aufgepumpte Kompakte auf der Rennstrecke. Und zwar nicht gegen vier angetriebene Räder, sondern nur gegen eines: die MV Agusta Brutale 800 Dragster RR bietet ebenfalls feinste Zutaten. Ein 140 PS starkes Power Naked-Bike im Battle gegen den aufpumpten Benz. Der Showdown am Lausitzring. Wer hängt hier wen ab?