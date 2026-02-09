Bigger ist better. In den USA ist Megatruck-Racing eine der neuesten Extremsportarten in Sachen Motorsport. Waren es zu Beginn nur umgebaute Pickup-Trucks mit riesigen Traktor-Reifen, bauen sich die Fans inzwischen völlig irre PS-Monster und liefern sich damit schmutzige Rennen - bevorzugt im Schlamm. Eine der größten Megatruck-Strecken an der Ostküste befindet sich in Lebanon, New Hampshire. Das ideale Terrain für GRIP-Testfahrer Helge Thomsen. Er möchte sich einen Traum erfüllen und mit diesen krassen Offroad-Fahrzeugen ein Rennen gegen die einheimischen Megatruck-Racer fahren. Das wird nicht einfach. Und sogar richtig gefährlich.