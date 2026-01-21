Der neue McLaren 720S ist ohne Frage ein absoluter Supersportler. Klar, schließlich ist es die Neuauflage der schon legendären Super Series der Briten: 341 km/h schnell und satte 720 PS stark. Doch eine Frage bleibt angesichts des etwas unterkühlt wirkenden Engländers offen: Kann er in Sachen Faszination mit Lamborghini und Ferrari mithalten? GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie findet es im Heimatland der reinrassigen Sportwagen heraus und bittet in Bella Italia die einheimischen PS-Junkies zur Probefahrt. Kann der Super-Bolide von der Insel waschechte Italiener in Verzückung versetzen? Matthias Malmedie geht mit dem McLaren auf dem Autodromo Vallelunga ans Limit - und beschert anschließend den Einheimischen eine unvergessliche Probefahrt.