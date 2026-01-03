Wer kommt schneller von Frankfurt nach Paris: ein Auto oder ein Flugzeug? Natürlich das Flugzeug, werden jetzt alle rufen. Aber nicht jeder Flughafen ist gleich um die Ecke - und auf öffentliche Verkehrsmittel ist auch nicht immer Verlass. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Reporter Martin Gerstenberg wollen es genau wissen und starten eine Challenge zum Eiffelturm. Matthias holt sich dazu nicht irgendein Fahrzeug, sondern den McLaren 570S Spider mit satten 570 PS. Er ist überzeugt, dass er mit dem fast 330 km/h schnellen Supersportwagen die 575 Kilometer vom Frankfurter Waldstadion bis nach Paris schneller zurücklegt als Martin in einem Linienflugzeug. Ob Matthias damit Recht behält?