VIP-Einsatz in Dubai: Matthias Malmedie trifft auf den Instagram-Star Supercar Blondie. Die Influencerin hat mehr Follower als unser Chef-Tester und JP Kraemer zusammen. Standesgemäß holt Matthias sie im Ferrari F12 von PP-Performance ab und darf einen ganzen Tag mit ihr verbringen, doch das ist nicht alles. Der Internet-Star hat eine ganz besondere Überraschungen: Sie öffnet für uns die Pforten der puren Unikate: Der Bugatti Veyron L'or Blanc und den Ferrari LaFerrari Aperta.