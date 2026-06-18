Mit der Premiere der Munich Water Days und der SFT Surf Foil World Tour am Olympischen Regattazentrum erlebte München erstmals ein internationales Foiling-Event dieser Größenordnung. Über 100 Athletinnen und Athleten aus aller Welt traten an zwei Wettkampftagen in den Disziplinen E-Foil und Pump Foil gegeneinander an. Organisiert von Markos Kern in Partnerschaft mit der SFT, etablierte sich die Veranstaltung als neuer Tourstopp auf internationalem Niveau und begeisterte Besucherinnen und Besucher weit über die Region München hinaus.