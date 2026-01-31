14 Meter lang, 50 Quadratmeter Bodenfläche und mit 16 Komfortbetten ausgestattet - das alles zum Preis von 1,5 Millionen Euro. Klar, dass bei einem solchen Riesen auch der Name entsprechend lang ausfällt: Der DD45 Double Decker Premium-Nightliner ist der Superlativ, wenn es darum geht, mit allem erdenklichen Luxus megakomfortabel in einem Bus durch die Lande zu touren! GRIP-Testfahrer Niki Schelle checkt exklusiv, was der luxuriöseste Bus Deutschlands tatsächlich kann.