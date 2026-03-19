Die erste lange Überführungsetappe führte die Mountainbiker von Montagu nach Greyton. Bei etwas kühleren Temperaturen und einsetzendem Regen mussten 140km und 1.750 Höhenmeter zurückgelegt werden, was zugleich die längste Etappe der diesjährigen Ausgabe darstellt. Der südafrikanische MTB Marathonmeister Marc Pritzen, setze sich zusammen mit seinem Schweizer Teamkollegen Felix Stehli in der zweiten Rennhälfte ab und sie sicherten sich ihren allerersten Cape Epic Etappensieg.