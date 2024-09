Sobald die Tage kürzer werden und es früher dunkel wird, freut man sich in Braunschweig, denn dort fängt der Lichtparcours der Stadt zu leuchten an. 13 Werke renommierter Licht-Künstler:innen sind rund um die Innenstadt aufgebaut und ziehen zahlreiche Besuchende an. Das Spektakel ist noch zum bis 6. Oktober zu bestaunen.