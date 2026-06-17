Lesen unter freiem Himmel: In der Fürther Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage startet morgen wieder StadtLesen. Vom 18.-21- Juni verwandelt sich die Dr. Konrad-Adenauer-Anlage in ein großes Lese-Wohnzimmer mit Hängematten, Sitzsäcken und mehr als 3.000 Büchern. Dazu gibt es ein Bühnenprogramm mit Lesungen, Poesie und Veranstaltungen für Kinder und Familien. StadtLesen läuft bis Sonntag täglich von 9 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei.