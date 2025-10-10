Die Tow-In-Flotte teilte sich in zwei Gruppen auf, wobei jeweils zwei Plätze im Finale zu vergeben waren. In Gruppe 1 sicherte sich Lennart Neubauer mit einem sauberen Triple Funnel seinen Platz, während Leander Halm mit einem kraftvollen Culo 360 sowohl Tigo Kort als auch Sam Esteve schlug und damit für eine Überraschung sorgte. In Gruppe 2 verlief alles nach Plan – Yentel Caers setzte seine glänzende Form vom ersten Tag fort und landete einen weiteren massiven Triple, während Lokalmatador Balz Müller auf dem Foil einen Burner 360 zeigte und sich damit das letzte Ticket für das Finale sicherte. Im Finale zeigte Neubauer in allen Durchgängen eine konstante und souveräne Leistung und holte sich den Sieg. Caers folgte mit einem wahnsinnig stylischen einhändigen Burner, der die Zuschauer am Strand zum Jubeln brachte, auf dem zweiten Platz, während Leander Halm mit einem wohlverdienten dritten Platz das Podium komplettierte – ein Ergebnis, das seine harte Arbeit in den letzten Monaten unterstreicht.