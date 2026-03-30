vom 25. – 29. März trafen sich die Alpinen Skirennfahrer zum Saisonabschluss, genauer gesagt zu den Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften 2026 in der Axamer Lizum (AUT). In Abfahrt, Riesenslalom und Slalom hat der Deutsche Skiverband (DSV) neue Titelträger gekürt. Beim heutigen Abfahrt-Wettbewerb wird die Favoritin Lena Dürr ihrer Rolle gerecht und kürt sich mit deutlichem Vorsprung erneut zur Deutschen Meisterin im Slalom. Nachdem sie am Vortag beim Riesenslalom noch ausgeschieden war, holt sie sich den Sieg mit 1,29 Sekunden Vorsprung auf Jessica Hilzinger. Nach 2016 ist es der zweite DM-Titel für Lena Dürr. Als Dritte komplettiert Charlotte Grandinger mit 1,70 Sekunden das Podium. Auch bei den Männern siegt mit Sebastian Holzmann ein Favorit. In Abwesenheit von Linus Straßer holt sich der ehemalige WM-Fünfte den Sieg. Der Österreicher Ralph Seidler fährt beim international besetzten Rennen mit neun Hundertstelsekunden Rückstand auf Rang zwei. Die Plätze drei und vier und damit Silber und Bronze in der reinen DM-Wertung gehen an Dominik Zerhoch (+0,48) und Marinus Sennhofer (+1,01).