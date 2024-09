In Deutschland wird es wieder kälter und für viele bedeutet das ab auf die Kanaren. Die sind nämlich der perfekte Ort, um nochmal etwas Sonne zu tanken. Absolute Lieblinge sind Lanzarote und Fuerteventura. Zu Recht! Aber welche Insel lohnt sich denn nun mehr? Damit ihr euch nicht den Kopf zerbrechen müsst, haben wir die beiden Traumziele mal genauer unter die Lupe genommen. Also, wenn ihr wissen wollt, welche Destination besser zu euch passt oder euch einfach nur interessiert, was die Inseln so zu bieten haben, ist das hier das richtige Video für euch!