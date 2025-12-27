Mitten im Ruhrpott liegt das Mekka für alle, die auf große Maschinen stehen. Hier kommen regelmäßig rund 2.500 Fahrzeuge unter den Hammer. Aber nicht irgendwelche! In Dormagen kommen Schnäppchenjäger zusammen, die sich um Land- und Baumaschinen reißen. Vom kleinen Trecker bis hin zum 28 Meter hohen Abrissbagger im Wert von satten 400.000 Euro geht hier alles über die Rampe. Wer macht vor Ort tatsächlich ein Schnäppchen?