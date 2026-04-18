Die Power SUV Challenge: Die beiden GRIP-Testfahrer Niki Schelle und Jan Seyffarth treten gegeneinander an. Ex-Rallyeprofi Niki im Lamborghini Urus mit 650 PS, der in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Rennprofi Jan tritt im Porsche Cayenne Turbo an. Welcher der beiden Super SUV ist denn jetzt der sportlichste der Welt? Den reinen Zahlen nach hat der Lambo mit 100 PS mehr Potenzial die Nase vorne zu haben. Doch kann er sich wirklich gegen den Porsche durchsetzen?