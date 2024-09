Das Rennen um den Titel der Qatar Airways GKA Kite-Surf World Championship wird heiß hergehen, wenn die Tour nach Marokko zurückkehrt, um sich in der Mitte der Saison auf dem langen rechten Pointbreak von Dakhla zu messen. Die Abstände zwischen den Führenden an der Tabellenspitze schrumpften nach dem zweiten Call der Tour auf Sylt, Deutschland, wo das Feld neu gemischt wurde. Das erhöht den Leistungsdruck beim GKA Kite-Surf World Cup in Dakhla für diejenigen, die ihre Titelhoffnungen am Leben erhalten wollen.