Der neue Kia PV5 wird hier von Renn-Legende Klaus Niedzwiedz (Tourenwagen-Weltmeister 1989) vorgestellt. Der Kia PV5 ist der erste Vertreter der neuen „Platform Beyond Vehicle“ (PBV)-Reihe von Kia und wurde speziell als modularer, vollelektrischer Transporter konzipiert. Er wurde im November 2025 zum International Van of the Year 2026 gekürt. Und dies dürfte Volkswagen schmerzen, denn ihr eigener ID-Buzz verkauft sich lang noch nicht so wie gewünscht. Intern spricht man schon von Flop und nun auch noch eine relativ günstige und auch stylische Alternative von Kia. Es gibt verschiedene Modellvarianten: Er ist als Cargo (Kastenwagen), Passenger (Personenwagen mit 5 oder 7 Sitzen), Chassis Cab (für individuelle Aufbauten wie Kühlkoffer oder Pritschen) und als Rollstuhlgerechtes Fahrzeug verfügbar. Antrieb & Batterie gibt es mit zwei Batteriegrößen: 51,5 kWh (bis ca. 300 km Reichweite) und 71,2 kWh (bis zu 412 km nach WLTP). Auch die Leistung kann gewählt werden mit 89 kW (122 PS) oder 120 kW (163 PS). Das DC-Schnellladen ist mit bis zu 150 kW (10–80 % in ca. 30 Min.) und AC-Laden mit bis zu 22 kW möglich Seine Abmessungen: Länge von ca. 4,70 m und eine Höhe von ca. 1,92 m. Das Ladevolumen beträgt beim Cargo-Modell ca. 4,4 m³. Preise: In Deutschland startet der PV5 Passenger bei ca. 39.290 € (brutto). Die Cargo-Variante ist ab ca. 39.190 € (inkl. MwSt.) gelistet.