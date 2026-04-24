Istanbul, die türkische Metropole am Bosporus, hat auch ihre eigene Tuning-Szene, die aber kaum einer kennt. GRIP-Moderator JP Kraemer macht sich auf den Weg und will dort die krassesten Tuningtrends finden. Welche Marken stehen bei den Türken hoch im Kurs? Und darf JP mit den zum Teil extremen Tuning-Autos auch mal Probe fahren? Des Weiteren trifft sich der PS-Profi mit einem Ex-Rennfahrer, der eine spektakuläre Sammlung an Chromjuwelen hat. GRIP darf sich in den Heiligen Hallen als erstes TV-Team umsehen.