Im Internet kursieren die seltsamsten Fotos und Videos von selbstgebauten Fahrzeugen. Youtube-Star Jean Pierre Kraemer will herausfinden, ob die Autos wirklich so krass sind wie auf den Bildern und ob sie überhaupt fahren. Jean Pierre findet im Netz ein ultrakrasses "Batmobil" Marke Eigenbau. Eines seiner besonderen Features: Auf der Motorhaube ist eine Kreissäge verbaut. JP macht den Besitzer ausfindig und findet heraus, was es mit dem Batmobil auf sich hat.