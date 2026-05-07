JP Kraemer checkt den neuen Aston Martin V8 Vantage. Der GRIP-Profi will herausfinden, ob er wirklich James-Bond-tauglich ist. Ein Arsenal von edlen Knöpfen, Schaltern und einem AMG-Motor unter der Haube lässt schon einmal Gutes vermuten. Doch wird es unseren Profi überzeugen, denn preislich ist der Supersportwagen alles andere als "very british". 007-Krämer lässt den Vantage trotzdem qualmen und holt alles aus dem Sportwagen heraus.