London erlebte am 28. und 29. November die erste Indoor-Ausgabe von Queen & King of the Court im Crystal Palace National Sports Centre. Im Männerfeld sorgten die britischen Lokalhelden Issa Batrane und Frederick Bialokoz für Furore, schafften es aber im finalen Durchgang nicht ganz nach vorn. Dort kämpften Frankreichs Aye/Rotar und Italiens Ranghieri/Alfieri um den Titel. Am Ende setzten sich die italienischen Meister durch und krönten ihre starke Saison mit dem Queen & King of the Court - Triumph in London.