Für Besucherinnen und Besucher der Sebalduskirche in Nürnberg wird bald ein Eintrittsgeld fällig. Die Pfarrei begründet diesen Schritt mit dauerhaft hohen Besucherzahlen bei steigenden Bau- und Unterhaltskosten sowie sinkenden Zuschüssen. Ab 17. Mai werden bei einem Besuch für Erwachsene 5 Euro fällig, der ermäßigte Eintritt kostet 2,50 Euro. Es gibt auch eine Jahreskarte für 15 Euro. Die Gemeinde spricht aber nicht von Eintrittspreisen, sondern von einem Beitrag zur offenen Kirche bei touristischer Besichtigung. Zum Gebet, zu Andachten und Gottesdiensten bleibt der Eintritt aber weiterhin frei. Auch Gemeindemitglieder, Ehrenamtliche, sowie Kinder und Jugendliche müssen nichts bezahlen.