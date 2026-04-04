Krasse Schneefräsen sind genau Helge Thomsens Ding. Der hartgesottene GRIP-Testfahrer macht sich auf die Suche nach den abgefahrensten Schneemobilen der Marke Eigenbau. Laut, schnell und skurril sollen sie sein. Da kommt eine Mischung aus Motorrad und Ski-Doo mit satten 150 PS gerade recht. Außerdem findet er einen Bob mit Motorradmotor. Zusammen mit den vier Spikereifen soll er das perfekte Driftmobil für die Speedway-Bahn sein. Der dritte Untersatz war mal ein harmloser Ford Ka, der zur Pistenraupe umgebaut wurde. Helge ist trotz der Kälte Feuer und Flamme.